Terra amara, il riassunto del 6 e 7 gennaio

Ecco cosa è successo negli episodi di Terra amara andati in onda il 6 e il 7 gennaio su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda il 6 e il 7 gennaio su Canale 5, Hakan e Abdulkadir escogitano un piano per vendicarsi contro Fekeli, ma, dopo aver capito che non ha ucciso suo fratello intenzionalmente, decide di salvargli la vita.

Zuleyha riceve un pacco con alcune informazioni da parte di Demir. Saniye non vuole che Sermin organizza la cerimonia di circoncisione e la investe con il furgoncino.

Nel video qui sopra è possibile rivedere i momenti salienti degli episodi andati in onda il 6 e il 7 gennaio.

