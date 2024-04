Terra amara, il riassunto dal 12 al 14 aprile

Durante le puntate dell'ultima settimana di Terra amara, in onda su Canale 5 dal 12 al 14 aprile, Andulkadir minaccia Betul, dopo che la ragazza si è sposata con Colak. Successivamente, caccia fuori di casa Betul e sua madre Sermin.

Fikret invita a cena Zuleyha per chiederle di sposarlo, ma proprio quando sta per farlo, lei gli rivela che si sposerà con Hakan.

Zuleyha subisce un tentativo di attentato, dal quale fortunatamente si salva. Nonostante i responsabili confessino di essere stati assoldati da Vahap, Hakan è convinto sia opera di Colak e solo l'intervento di Zuleyha evita il peggio.

Abdulkadir ordina a Vahap di andare a Smirne per evitare di essere arrestato, ma Vahap non se ne va: è deciso a vendicarsi di Colak.

I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda in prima visione su Canale 5 il venerdì in prima serata e la domenica pomeriggio, anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

