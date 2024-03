Scopriamo quando andranno in onda le prossime puntate di Terra amara su Canale 5: ecco la programmazione per il weekend di Pasqua

Terra amara, quando va in onda a Pasqua

Il weekend di Pasqua sarà ricco di emozioni e colpi di scena per i fan di Terra amara. L'amata soap turca di Canale 5 tornerà con due appuntamenti imperdibili nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Terra amara in onda il 31 marzo: quando va in onda e ora

Una nuova puntata di Terra amara andrà in onda domenica 31 marzo dalle 14:30 alle 16:30.

Nei nuovi episodi, Betul decide di interrompere sia la relazione sentimentale che quella lavorativa con Colak, al fine di spronarlo a chiederla in sposa. Il piano funziona e Colak si presenta a casa di Sermin per chiederle la mano della figlia.

Abdulkadir viene a sapere della notizia e si precipita da Betul, chiedendole di non sposare Colak, ma lei decide di andare avanti con il suo piano.

A villa Yaman fervono i preparativi per il compleanno di Kerem Alì e Leyla.

Nel frattempo Sermin cerca di distogliere Betul dall'idea di avvelenare Colak la prima notte di nozze.

Ilayda Çevik (Betül Arcan) e Altan Gördüm (Hasmet Çolak) in Terra amara

Terra amara torna in prima serata su Canale 5 l'1 aprile

Lunedì 1 aprile Terra amara torna in prima serata su Canale 5 dalle ore 21:20.

Nelle nuove puntate della soap, Fikret è ricoverato in ospedale dopo un incidente d'auto, che si sospetta sia stato opera di Colak.

Le sue condizioni sono gravissime. L'unico chirurgo in grado di eseguire l'intervento che potrebbe salvargli la vita si trova in Svizzera, e non è intenzionato a venire ad Adana e operarlo.

Vahap ha ferito Abdulkadir, che ha perso conoscenza e Betul sceglie di restare al suo fianco. Quando il medico di fiducia di Abdulkadir capisce di non poterlo operare, i suoi uomini lo portano in ospedale.

Nel giorno del loro matrimonio, Colak aspetta Betul, in ritardo per quanto accaduto con Abdulkadir. Sermin corre da Colak, fingendo che Betul sia stata rapita da Abdulkadir, ma Betul però tornerà da sola da Colak: ha capito che ormai non ha altra scelta se non sposarlo e tenere nascosto che cosa è successo tra lei e Abdulkadir.

Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

