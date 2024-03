Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 29 febbraio in prima serata su Canale 5, Colak si presenta alla villa degli Yaman con una proposta di affari per Zuleyha, ma Mehmet-Hakan lo trova in casa e lo caccia via. Poco dopo, lo stesso Mehmet-Hakan sfugge ad un attentato per una fortunata coincidenza, ma l'episodio turba Zuleyha, la quale non accetta che lei e i suoi figli corrano dei rischi a causa delle inimicizie dell'uomo. Dopo l'attentato, i sospetti di Fikret nei confronti di Mehmet-Hakan crescono. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

