Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda mercoledì 28 febbraio, Rasit e Gaffur si candidano alla posizione di nuovo responsabile dei braccianti. Nei giorni che precedono le elezioni, i due cercano di assicurarsi i voti facendo promesse ai loro elettori, i braccianti che con il loro voto decideranno chi dei due sarà il nuovo "capo". Intanto Betul, che ha scoperto la vera identità di Hakan, è stata sequestrata dagli uomini di Gungor che intendono intimidirla per evitare che parli. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

