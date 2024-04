Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 28 aprile su Canale 5, Hamran, un giovane boss della mafia libanese sta per uccidere Hakan per vendicare la morte di suo padre, ma Abdulkadir interviene appena in tempo per salvare l'amico, ferisce Hamran con un colpo di pistola e lo mette in fuga. Hakan, però, teme che l'uomo possa compiere una rappresaglia contro la sua famiglia, così convince Zuleyha ad andare in vacanza, un viaggio di nozze con i bambini al seguito.

Sermin e Betul vivono a casa di Vahap che ha dato loro ospitalità, ma tratta le due donne come delle serve. Quando Abdulkadir le scopre in casa del fratello, le costringe a fare le valigie e ad andarsene, lasciandole di nuovo in mezzo a una strada.

Zuleyha, Hakan e i bambini stanno trascorrendo dei giorni di vacanza, Hakan, però, ha un comportamento strano e Zuleyha, insospettita, decide di seguirlo. Scopre così che Hakan ha ancora contatti con Abdulkadir. Di fronte alle bugie di Hakan, Zuleyha decide di lasciare l'hotel. Hakan in realtà, insieme ad Abdulkadir, sta cercando di rintracciare Hamran che si è reso irreperibile. Hakan, rientrato in albergo, scopre che Zuleyha è andata via. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

