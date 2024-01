Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 25 gennaio su Canale 5, tra Rasit e Gaffur c'è un acceso confronto: il loro appezzamento di terra è diventato edificabile e il suo valore è quadruplicato.

Sermin scopre di essere stata tradita sulla questione dei terreni edificabili dalla sua amica Fusun e decide di affrontarla. Dopo essersi insultate a vicenda, Sermin la minaccia.

Hakan dichiara il suo amore a Zuleyha, che è confusa sui suoi sentimenti. A Mersin, nel frattempo, Fikret e Betul aspettano invano l'arrivo di Hakan Gumusoglu.

Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi.

