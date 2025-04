Sparatoria a Monreale, una testimone: "Siamo vivi per miracolo"

Pomeriggio Cinque prova a fare luce su quanto accaduto a Monreale, in provincia di Palermo, dove tre giovani hanno perso la vita e altri due sono rimasti feriti in una sparatoria in pieno centro. "È successo tutto nel giro di due, tre minuti - ricostruisce a Pomeriggio Cinque Melania Greco, testimone di quanto accaduto -. Eravamo tutti ammassati qui, ognuno per fatti suoi. Io ero con dei miei amici e a un certo punto dei ragazzi si sono presi e sono volati caschi, bottiglie… utilizzavano quello che trovavamo. E poi la rissa è diventata più particolare e sapete già cosa è successo". Quindi, la testimone conclude: "Hanno cominciato a sparare in aria per farli spaventare, poi vedevano che i ragazzi non si arrendevano e hanno cominciato a puntare. A quel punto li hanno presi". Alle parole di Melania Greco fa eco il dolore dei familiari delle vittime, che chiedono giustizia per quanto accaduto. "Andrea era un ragazzo d'oro, uno zio speciale per le sue nipoti, era un lavoratore e un ragazzo rispettoso che non litigava mai - ha raccontato Ilenia Galante, cognata di Andrea Miceli, una delle vittime-. Viveva per il calcio, per la sua fidanzata, amava la sua famiglia, era un ragazzo come tanti di venticinque anni".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE