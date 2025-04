Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino: "Auguri a Pier Silvio Berlusconi"

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque in onda lunedì 28 aprile, Myrta Merlino ha voluto rivolgere gli auguri a Pier Silvio Berlusconi in occasione del suo compleanno. "Fatemi rivolgere un pensiero a una persona per me molto speciale: compie gli anni oggi il nostro editore, in questo caso di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi", ha commentato la conduttrice. Quindi, Myrta Merlino ha proseguito: "Io voglio fargli gli auguri di cuore. Buon compleanno Pier Silvio, anche da parte della nostra redazione, dei giornalisti, dei tecnici, di tutti i collaboratori di questa magnifica squadra. Auguri, auguri, auguri!".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE