La forza di una donna, la nuova serie turca prossimamente su Canale 5

Prossimamente debutta su Canale 5 La forza di una donna (titolo originale: Kadın), la nuova serie turca remake del pluripremiato thriller-drama giapponese Woman, che ha già conquistato il pubblico in Turchia, Spagna, America Latina e Asia.

In Italia approderà per la prima volta in chiaro nel daytime su Canale 5 e su Mediaset Infinity in prima visione assoluta.

La forza di una donna, la trama di Kadın

La protagonista è Bahar Çeşmeli, interpretata da Özge Özpirinçci. Abbandonata da piccola dalla madre, cresce sola fino a quando conosce l’amore con Sarp. Dal loro matrimonio nascono due figli, Nisan e Doruk. Ma la felicità di Bahar si spezza con la misteriosa morte del marito, evento che la lascia sola, senza risorse e con due bambini da crescere.

Trasferitasi in un quartiere povero di Istanbul, Tarlabaşı, intorno a Bahar si crea una rete affettiva fatta di nuovi incontri, tra cui Arif e Ceyda.

Quando tutto sembra finalmente andare per il verso giusto, trovato un appartamento in un quartiere migliore grazie al sostegno del patrigno Enver e del caro amico Yeliz, Bahar scopre di soffrire di una grave forma di anemia e di avere urgente bisogno di un trapianto di midollo osseo: l’unica persona compatibile per la donazione, però, è Şirin.

Nel frattempo, anche Sarp si rivela essere vivo: si fa chiamare Alp Karahan, è sposato con la borghese Pırıl, ed è padre di due gemelli. Dietro l’incidente dell’uomo, c’è ancora lei: la perfida e folle Şirin.

Il cast di La forza di una donna

Accanto a Özge Özpirinçci, il cast vede Caner Cindoruk nel ruolo di Sarp, Seray Kaya nel ruolo della controversa sorellastra Şirin e Feyyaz Duman nei panni di Arif, il nuovo compagno di Bahar.

Completano il cast: Bennu Yıldırımlar, nel ruolo della madre Hatice, Şerif Erol, Kübra Süzgün e Ali Semi Sefil.

