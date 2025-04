Segreti di famiglia, la puntata del 29 aprile in streaming

La puntata integrale del 29 aprile dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 29 aprile

Neva informa Pars della conversazione che ha origliato tra Metin ed Eren. Il procuratore affronta l'ispettore di polizia che, preso alla sprovvista, racconta quello che sa riguardo Metin. Insieme, i due decidono di non divulgare i loro sospetti sul comandante.

Yekta fa guidare Ilgaz dal luogo in cui Zafer teneva prigioniero Yavuz fino alla casa di quest'ultimo; vuole dimostrargli che sarebbe stato impossibile per l'uomo, oltretutto ferito, raggiungere la vittima, ucciderla e spostarne il cadavere in tempo per presentarsi in ospedale entro l'orario in cui vi risulta arrivato.

Ilgaz capisce che l'assassino di Zafer dev'essere ancora a piede libero e ne parla a Eren e Pars. Ceylin, convinta che ormai il caso sia chiuso, si abbandona al lutto, ma si sente male durante una furibonda lite tra Aylin e Osman.

