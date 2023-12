In occasione della vigilia di Natale, il consueto appuntamento domenicale con la soap turca cambia orario: ecco come seguirla su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Dopo il consueto appuntamento di sabato 23 dicembre, Terra Amara prosegue con un nuovo episodio anche domenica 24 dicembre. L'amatissima serie tv turca con Hilal Altinbilek e Murat Ünalmış rispettivamente nei panni di Züleyha e Demir, verrà trasmessa su Canale 5 alle ore 14.40 e sarà visibile in contemporanea streaming anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Terra amara, le trame del 24 dicembre

La piccola Uzum torna a casa dall'ospedale, per la gioia di tutti. Una settimana più tardi, Demir è ancora disperso e Umit, con la complicità di Cumali, rapisce Adnan. Zuleyha si incontra con la donna per riavere suo figlio, ma l'incontro finisce in tragedia. Zuleyha confessa ad Ali Rahmet e Fikret di aver sparato a Umit ma, quando i tre giungono sul luogo dell'accaduto, non trovano né il corpo di Umit, né la pistola di Zuleyha e credono che la donna sia ancora viva e in fuga. La realtà, però, è un'altra. Si scopre inoltre che a rapire Adnan è stato Cumali, il quale è fuggito dalla villa facendo perdere le proprie tracce. Nel mentre Sermin e Betul continuano a tramare alle spalle di Zuleyha che, anche grazie ai consigli di Ali Rahmet, trova la forza di affrontare la situazione e si dimostra la vera signora degli Yaman.