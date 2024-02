Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda lunedì 19 febbraio, dopo aver detto a Lutfiye che non avrebbe fatto niente ad Abdulkadir, Fikret sequestra l'uomo nel sonno e lo porta in un capanno nel bosco. Lì, lo costringe a confessare il motivo dell'omicidio di Fekeli, ma Abdulkadir si inventa una storia per non svelare l'identità di Hakan Gumusoglu. Fikret incendia il capanno, ma lascia un coltellino con cui Abdulkadir riesce a liberarsi. Intanto, Lutfiye viene convocata dal sindaco, che vuole supportare la sua candidatura come membro del consiglio. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

