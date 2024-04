Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 19 aprile in prima serata su Canale 5, Zuleyha e Hakan si preparano a celebrare le nozze e andare vivere insieme. Fikret e Lutfiye, quindi, trovano una nuova, temporanea sistemazione.

A villa Yaman tutto è pronto per celebrare l'unione tra Zuleyha e Hakan. Ad officiare il matrimonio sarà Lutfiye, che però non è ancora arrivata. Questo suo ritardo impensierisce Zuleyha.

Tutti in città sono convinti che Lutfiye sia stata uccisa da Colak. In realtà, la donna è stata fermata da Vahap mentre si stava recando in auto a villa Yaman. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

