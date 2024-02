Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 16 febbraio, Saniye e Gulten sono morte in un incidente d'auto e, dopo il funerale, la villa piange la loro scomparsa. Fadik si sente di nuovo orfana, come quando fu trovata da Saniye alle baracche; Gaffur cerca di far fronte al dolore dedicandosi anima e corpo alla figlia mentre Cetin lo fa buttandosi nel lavoro. Intanto Zuleyha, che ha cominciato a nutrire forti dubbi sul suo futuro marito, approfitta della situazione per rompere il fidanzamento con Hakan, il quale però, non intende rinunciare a lei. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE