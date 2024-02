Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 15 febbraio, Fikret dice a Zuleyha di non voler partecipare al matrimonio tra lei e Mehmet. Decide quindi di andare a prendere Kerem Ali e di portarlo a vivere con lui e la governante Nazire. Saniye trova Colak e i suoi uomini in un terreno degli Yaman, intenti a saccheggiarlo. I due hanno una discussione molto accesa. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE