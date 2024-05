Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara, in onda domenica 12 maggio su Canale 5, in tutta Cukurova si diffonde la notizia della morte di Colak. Betul eredita la fortuna di Colak e fa ritorno in città con la madre Sermin. Le due donne si insediano nella villa di Colak.

Zuleyha decide di pedinare il marito e finisce per scoprire che Hakan sta aiutando Abdulkadir e Vahap a fuggire dal paese. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

