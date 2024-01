Nell'ultima puntata della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 11 gennaio su Canale 5, Fekeli scopre per puro caso che Mehmet Kara non è chi dice di essere e per avere conferma dei suoi sospetti minaccia Abdulkadir intimandogli di dire la verità. Fekeli è pronto a smascherare l'impostore ma l'imprevisto è in agguato. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE