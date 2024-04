Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda lunedì 1 aprile su Canale 5, Fikret è ricoverato in ospedale dopo un incidente d'auto, che si sospetta sia stato opera di Colak. Le sue condizioni sono gravissime. L'unico chirurgo in grado di eseguire l'intervento che potrebbe salvargli la vita si trova in Svizzera.

Vahap ha ferito Abdulkadir, che ha perso conoscenza e Betul sceglie di restare al suo fianco. Quando il medico di fiducia di Abdulkadir capisce di non poterlo operare, i suoi uomini lo portano in ospedale.

Ilayda Çevik (Betül Arcan) e Altan Gördüm (Hasmet Çolak) in Terra amara

Nel giorno del loro matrimonio, Colak aspetta Betul, in ritardo per quanto accaduto con Abdulkadir. Colak e Betul si sposano e lei tenta di avvelenarlo nella loro prima notte di nozze. Guarda la puntata integrale in streaming on demand nel video qui sopra.

