Terra amara torna in prima serata su Canale 5 giovedì 8 febbraio. Fikret, Betul, Lutfiye, Sermin, Zuleyha e Hakan si riuniscono per un'occasione speciale in cui Fikret annuncia di voler sposare Betul entro un mese. Sia Betul che Hakan pensano finalmente di potersi lasciare la loro vecchia vita alle spalle, ma Abdulkadir ha progetti diversi e si presenta a casa di Betul per avanzare nuove richieste. Nel frattempo, Azize si sta riprendendo dalla brutta caduta, ma Fadik sospetta che non si sia trattato di un incidente. Infatti, nel cuore della notte, Azize va a svegliare Zuleyha dicendole che è stata Betul a spingerla e non vuole che entri più in casa. Zuleyha, però, è convinta che si tratti solo di un brutto sogno. In uno dei suoi giri nelle terre degli Yaman, Saniye si imbatte in un gruppo di operai che sta costruendo una recinzione. Gli uomini le spiegano che è stato Ekrem ad ordinarlo e Saniye se ne va in collera e meditando vendetta. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio dell'8 febbraio e le reazioni degli spettatori su X.