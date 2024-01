Il racconto in breve di quanto accaduto durante gli episodi in onda giovedì 18 gennaio in prima serata su Canale 5

Nell'ultima puntata della soap opera turca Terra Amara, in onda giovedì 18 gennaio in prima serata su Canale 5, Adnan torna alla villa Yaman accompagnato da Betul, che lo aveva incontrato in città.

Zuleyha arriva a Izmir, dove incontra Hulya, la sorella di Hakan, che le mostra le lettere scritte da Demir. Fikret attacca Zuleyha e Hakan al loro ritorno a casa.

Hakan chiede ad Abdulkadir di annullare il piano che prevedeva l'esplosione della nave da carico dell'azienda degli Yaman. Abdulkadir, però, non segue i suoi ordini e la nave affonda.

Fikret si confida con Betul e i due si scambiano un romantico bacio.

Zuleyha rivela a Hakan di voler chiedere il divorzio da Demir.

Betul attacca Sermin dopo aver scoperto l'acquisto della macchina.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti degli episodi serali del 18 gennaio e le reazioni degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e il giovedì e la domenica alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE