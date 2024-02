Terra amara torna in prima serata su Canale 5 giovedì 1 febbraio.

Nell'ultima puntata della soap opera turca Terra Amara, Vahap riprende Fikret nel momento in cui trova la droga su uno dei camion dell'azienda Yaman e manipola il video in modo che sembri lui il trafficante.

Nel frattempo, alla Villa viene festeggiato il compleanno di Uzum e Gaffur le regala la carta d'identità che certifica ufficialmente che sia sua figlia.

Zuleyha annuncia a Betul e Sermin che Fikret farà la proposta di matrimonio alla ragazza. Così, Betul e Lutfiye vanno a far compere per l'evento, ma vengono rapite da Abdulkadir. L'uomo mostra loro il filmato manipolato da Vahap e minaccia Lutfiye intimandole di smettere di indagare su lui, Hakan e la morte di Fekeli.

Tutti stanno aspettando che Fikret faccia la proposta di matrimonio a Betul, ma il ragazzo non si presenta.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio dell'1 febbraio e le reazioni degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda dal lunedì al sabato alle ore 14:10 e la domenica e il giovedì alle 21.20, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE