Nella puntata di Terra amara andata in onda in prima serata venerdì 1 marzo su Canale 5, Fikret e Cetin sono a Beirut, dove scoprono con certezza che Mehmet è in realtà Hakan Gumusoglu. In Libano, però, scoppia la guerra e, a causa della chiusura delle frontiere, restano bloccati lì.

Colak chiede a Betul di scoprire l'offerta di Zuleyha per una grossa gara d'appalto. Infine, Lutfiye viene eletta vicesindaco di Cukurova.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio dell'1 marzo. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE