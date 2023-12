Hakan, Terra Amara

Terra Amara, la celebre soap opera turca in onda su Canale 5, non andrà in onda mercoledì 27 dicembre. Con le festività, la programmazione della fiction è cambiata e dovremo aspettare ancora qualche giorno per scoprire quella che accadrà dopo la scomparsa di Demir e l'arrivo di Hakan a Cukurova.

Quando andrà in onda Terra Amara?

Terra Amara riprende nel weekend del 30 e 31 dicembre. La prossima puntata andrà in onda su Canale 5 sabato 30 dicembre alle 15.00.

L'episodio successivo sarà poi trasmesso, sempre su Canale 5 alle 15.00, domenica 31 dicembre.

Ecco un piccolo assaggio di quello che succederà.

Terra Amara, le trame del 30 e 31 dicembre

Fikret viene informato del ritrovamento, in fondo a una scarpata, del corpo di Umit. Sembra chiaro che sia morta a causa di un incidente stradale.

Betul è decisa a impossessarsi dell'azienda Yaman, ma Ercan nutre dei sospetti su di lei.

A villa Yaman intanto arriva il comandante della gendarmeria che informa Zuleyha dell'arresto di Cumali per il rapimento di Adnan, ma la informa anche del fatto che l'uomo si era presentato sotto falso nome e in realtà non è il padre della piccola Uzum.

Hakan Gumusoglu, sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, incontra Zuleyha nel suo ufficio. Non è disposto a rivendere le azioni dell'azienda Yaman che ha comprato, perché il suo intento è quello di investire in Cukurova.

Hakan, per cercare di conquistare la fiducia di Zuleyha, le concede la sua firma sociale. Fikret, però, è diffidente e cerca di mettere in guardia Zuleyha.

