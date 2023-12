La puntata di Terra Amara in onda sabato 16 dicembre su Canale 5 vive la tragica morte di Sevda Caglayan. La donna si era impegnata per mettersi in fuga con la figlia Umit, arrivando addirittura a ricattare Demir per avere dei soldi e un'auto. L'uomo si trova costretto a cedere, ma arriva in ritardo all'appuntamento con Sevda perché Saniye alla villa ha colpito Cumali, credendolo malintenzionato, per poi scoprire che è il vero padre di Uzum. Si dirige quindi alla gendarmeria giusto in tempo per fermare Sevda, riportarla dalla figlia e cacciarle via. Una volta in auto, Umit rivela alla madre di non essere incinta e raggiunge nuovamente Demir con l'intenzione di ucciderlo. Sevda, però, si frappone tra la figlia e Demir.

Il corpo della donna sarà successivamente seppellito, in maniera segreta, da Demir.