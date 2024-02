Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 1 marzo su Canale 5, Cevriye esaspera Fadik con continue insubordinazioni e in più rivendica il prestito fatto a Rasit, già abbastanza tormentato da Gaffur. Nell'episodio in onda giovedì 29 febbraio in prima serata, invece, Colak si presenta alla villa degli Yaman con una proposta di affari per Zuleyha, ma Mehmet-Hakan lo trova in casa e lo caccia via. Poco dopo, lo stesso Mehmet-Hakan sfugge ad un attentato per una fortunata coincidenza. L'episodio turba Zuleyha, la quale non accetta che lei e i suoi figli corrano dei rischi a causa delle inimicizie dell'uomo. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

