Nella puntata di Terra amara andata in onda in prima serata giovedì 29 febbraio su Canale 5, Colak si presenta alla villa degli Yaman con una proposta di affari per Zuleyha, ma Mehmet-Hakan lo trova in casa e lo caccia via.

Mehmet sfugge a un attentato: la sua auto esplode davanti gli occhi di Zuleyha. L'episodio turba Zuleyha, che è preoccupata per la sua sicurezza e quella dei suoi figli.

Nella tenuta Yaman i braccianti sono chiamati a eleggere il loro nuovo capo in una sfida che vede confrontarsi Gaffur e Rasit in un testa a testa.

Betul riceve una citazione a giudizio da parte di Zuleyha e le due hanno un acceso scontro.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti dell'episodio del 29 febbraio e le reazioni degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Terra amara vanno in onda su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE