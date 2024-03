Gli ultimi episodi di Terra amara stanno tenendo con il fiato sospeso i fan della soap di Canale 5. Fikret, uno dei protagonisti della serie turca, è infatti rimasto ferito durante uno scontro a fuoco a Beirut. Il personaggio, interpretato dall'attore e modello Furkan Palalı, riuscirà a salvarsi?

Terra amara: Fikret è morto?

Durante la puntata di Terra Amara in onda sabato 2 marzo su Canale 5, Zuleyha manifesta grande preoccupazione per le sorti di Fikret e Cetin, che sono andati a Beirut per scoprire la vera identità di Hakan-Mehmet, ritrovandosi così coinvolti nella guerra civile che nel frattempo si è sviluppata in Libano. Mentre la donna, da Çukurova, tenta in tutti i modi di farli evacuare - rivolgendosi anche allo stesso Hakan-Mehmet, i due provano a mettersi in salvo cercando di raggiungere l'ambasciata. Durante il tragitto, però, restano coinvolti in uno scontro a fuoco in cui Fikret rimane ferito. Negli stessi attimi sopraggiunge anche Hakan-Mehmet, che nel frattempo è riuscito a entrare nella città e a rintracciare i due uomini. Non resta che attendere la prossima puntata, in programma nel pomeriggio di lunedì 4 marzo su Canale 5, per scoprire se Fikret riuscirà a salvarsi oppure se l'intervento di Hakan-Mehmet sarà stato inutile. Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

