Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 18 gennaio in prima serata su Canale 5, Zuleyha è arrivata a Izmir con l'intento di incontrare Hulya, la donna che ha avuto a che fare con il passato di Demir. Fikret perde le staffe con un lavoratore distratto. Cetin interviene per calmarlo, ma l'uomo reagisce talmente male che lei decide di lasciare il lavoro. Successivamente, Fikret si confida con Betul, da cui si sente capito e accettato. I due si scambiano un romantico bacio, ma alcune signore del circolo notano le tenerezze tra i due. Nella puntata in onda nel pomeriggio di giovedì 18 gennaio, sembra una normalissima giornata a casa Yaman, quando all'improvviso la nonnina e Adnan spariscono nel nulla. Gulten e Fadik, in preda alla disperazione, chiedono l'aiuto di Fikret, il quale si precipita alla villa in loro soccorso. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE