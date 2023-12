Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 15 dicembre su Canale 5, Zuleyha manda via il dott. Ihsan perché non vuole costringere Umit ad abortire. Demir lo scopre, s'infuria, ma lei lo obbliga ad assumersi le sue responsabilità di padre. Sevda chiede soldi e un'auto a Demir, ricattandolo di raccontare ai gendarmi dell'omicidio commesso da lei e Zuleyha. Costretto a cedere al ricatto, Demir si reca all'appuntamento con Sevda. Nell'episodio in onda giovedì 14 dicembre, invece, gli uomini di Demir hanno rintracciato Umit e la portano in un luogo segreto dove, l'indomani, la donna subirà un'interruzione di gravidanza. Sevda si reca, disperata, a villa Yaman cercando l'appoggio di Zuleyha, e ricevendo però un rifiuto. Sarà Betul a dire a Sevda dove si trova sua figlia. Le condizioni di Kerem Ali peggiorano, ma i medici lo salvano. Coskun capisce che Fikret, Fekeli e Lutfiye sono la vera famiglia del bambino e decide di lasciarlo con loro. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE