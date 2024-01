Zuleyha e Hakan, Terra Amara

Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda martedì 9 gennaio su Canale 5, Fikret e Cetin sono in Siria e chiedono aiuto a Sahap, amico di Fikret. Nel corso della cerimonia di circoncisione, Gaffur e Rasit si ubriacano e Saniye li punisce.

Durante il discorso agli invitati, Zuleyha ringrazia Hakan, che si è presentato a tutti come signor Mehmet, e lo invita a prendere la parola. Come nota Sermin, tra discorsi e ringraziamenti, Demir non viene neanche nominato. Nella puntata in onda lunedì 8 gennaio, invece, Sermin ha deciso di organizzare la cerimonia di circoncisione ma Saniye non è d'accordo e la investe con il furgoncino, fratturandole una gamba. L'organizzazione dell'evento torna a Lutfiye, che riceve i complimenti per l'ottimo lavoro svolto. Sermin, costretta al riposo, tormenta Betul, Fusun e Saniye. Betul chiede consiglio ad Abdulkadir perche' vuole sbarazzarsi di Ercan. Adulkadir le consiglia di sedurlo e Betul passa all'azione. Nonostante le ricerche, non ci sono novita' di Demir.