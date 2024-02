Un'anteprima di quello che accadrà nella prossima puntata pomeridiana della soap turca in onda su Canale 5

Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 8 febbraio su Canale 5, Betul scopre l'identità di Mehmet Kara, alias Hakan, il giorno stesso della Conferenza Stampa in cui lui annuncia che sposerà Zuleyha, grazie ad una vecchia foto.

Per impossessarsene, però, la strappa all'ostinata Nonnina Azize, provocandole una caduta. La breve degenza della Nonnina con Aykut come medico però fugge ogni timore.

Nell'episodio in onda mercoledì 7 febbraio, invece, Zuleyha è ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata ferita da Vahap. Fikret è convinto che Mehmet-Hakan voglia sposare Zuleyha soltanto per impadronirsi dell'azienda Yaman. Tutta Cukurova è scossa da una notizia di attualità: Hakan Gumusoglu è uno dei principali trafficanti d'armi della Turchia.

Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e il mercoledì e il giovedì in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE