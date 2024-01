Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 7 gennaio su Canale 5, quando Hakan capisce che il fratello è morto accidentalmente, decide di intervenire e salvare la vita a Fekeli. La mattina dopo, il postino consegna a Zuleyha un pacco. Dentro c'è l'anello di Demir e un biglietto in cui l'uomo tranquillizza la famiglia scrivendo di stare bene e che presto tornerà. Il francobollo del pacco indica che è stato spedito dalla Siria, perciò Fikret parte con Cetin alla volta di Laudicea, dove chiede aiuto a Sahap, un amico di vecchia data. Alla tenuta si svolgono i preparativi per la consueta cerimonia di circoncisione dei bambini delle famiglie meno abbienti. Hakan chiede a Zuleyha di partecipare alle spese per la cerimonia. Lutfiye si rende disponibile per aiutare Saniye con la distribuzione degli abiti ai bambini, ma, quando arrivano alle baracche, le due donne vi trovano Sermin. Nell'episodio in onda sabato 6 gennaio, invece, Abdulkadir dispone l'uccisione di Azize temendo possa riconoscere Hakan presentatosi a Cukurova come Mehmet Kara e deciso a vendicare la morte del fratello Erkan.Hakan scopre che Azize è demente e rinuncia a eliminare la nonnina. A Cukurova cresce la fama di Mehemet proprietario del 25% delle quote dell'azienda Yaman che approfittando della misteriosa assenza di Demir pensa al controllo dell'intera azienda e del cuore di Zuleyha. Fekeli sospetta di Hakan e gli chiede un incontro. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE