Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda mercoledì 31 gennaio su Canale 5, Abdulkadir e Vahap gettano il cadavere di Huseyin in un canale. Il corpo viene ritrovato dalle autorità, che pensano che il ragazzo da ubriaco sia caduto nel canale e morto per annegamento. Hakan-Mehemet dice a Zuleyha che Fikret è innamorato di lei e le chiede di stare dalla sua parte. Nella puntata in onda martedì 30 gennaio, invece, dopo aver scoperto che Fekeli è stato assassinato da Abdulkadir, Lutfiye si sente male e viene portata in ospedale. L'indomani, la donna viene dimessa e, alla villa, si confida con Saniye, la quale suggerisce l'idea che Hakan-Mehmet sia coinvolto nell'omicidio di Fekeli. Non sapendo come gestire la cosa, Lutfiye decide di chiedere un parere legale a Betul. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

