Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 3 febbraio su Canale 5, dopo la proposta di Fikret a Betul, Sermin vuole organizzare una festa di fidanzamento per dimostrare agli abitanti di Cukurova che i futuri sposi si amano e sono felici. Fikret, però, è tutt'altro che sereno: non vorrebbe sposare Betul perché è innamorato di Zuleyha. Intanto, Abdulkadir ordina a Vahap di tornare a Izmir, visto che le sue azioni hanno incrinato i rapporti con il suo complice Hakan-Mehemet. La festa di fidanzamento è molto apprezzata da tutti gli ospiti e vi partecipa anche Hakan-Mehemet, invitato dal sindaco, che stringe la mano a Fikret. Ma mentre tutti sono alla festa, Vahap fa irruzione nella tenuta degli Yaman: quando Gaffur si reca in cucina per mangiare qualcosa, sente dei rumori sospetti al piano di sopra e decide di andare a controllare. Nella puntata in onda venerdì 2 febbraio, invece, Sermin è fuori di sé per il ritardo della famiglia dello sposo e, a causa della forte tensione all'interno della casa, scoppia una lite furibonda con Betul. Alla fine, Cetin trova Fikret e lo convince ad assumersi le sue responsabilità. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

