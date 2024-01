Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda in prima serata domenica 28 gennaio su Canale 5, A Cukurova arriva Vahap, fratello di Abdulkadir, un uomo violento di cui Hakan-Mehmet si fida poco.

Alla villa, Sermin fa entrare dei venditori ambulanti. Approfittando del cancello aperto, Adnan esce per giocare con uno dei bambini e, i venditori ripartono, Adnan parte con loro.

Nel frattempo, Betul è decisa a lasciare il suo posto nell'azienda Yaman perché si sente umiliata da Zuleyha, ma Sermin la convince a non arrendersi.

Tra Sermin e Fusun si accende una lite quando Sermin vede arrivare a villa Yaman l'amica, proprio con l'auto che lei era stata costretta a restituire.

Intanto, Zuleyha torna a casa con un regalo per Adnan e chiede a Fadik di chiamarlo. Il bambino, però, sembra essere sparito nel nulla. Arrivano a villa Yaman sia Fikret che Hakan-Mehmet. Fikret è convinto che Adnan sia stato rapito dal fantomatico Hakan Gumusoglu e suggerisce a Zuleyha di andare in procura a denunciare la scomparsa. Hakan-Mehmet, intanto, si attiva con i suoi uomini per ritrovare il bambino. Mentre tutti sono mobilitati nelle ricerche, Adnan si trova in un accampamento rom, insieme al suo nuovo amico Puskul che ha conosciuto e seguito di nascosto. Sarà Hakan-Mehmet che riuscirà a trovare e riportare a casa Adnan. La visibile gratitudine di Zuleyha nei confronti di Hakan-Mehmet, tuttavia, alimenta il sentimento di rivalità tra Hakan-Mehmet e Fikret.

Dopo che la polizia fa irruzione all'interno di un albergo di Mersin alla ricerca di una giovane coppia scomparsa da giorni, sul giornale esce un articolo accompagnato da una fotografia che mostra Fikret e Betul all'interno dello stesso albergo. La notizia di una relazione clandestina tra i due fa il giro di Cukurova e Sermin tenta di convincere Fikret a sposare Betul per non rovinare la reputazione di entrambe le famiglie. Nella puntata in onda sabato 27 gennaio, invece, tra Rasit e Gaffur c'è un acceso confronto: il loro appezzamento di terra è diventato edificabile e il suo valore è quadruplicato. Sermin scopre di essere stata tradita sulla questione dei terreni edificabili dalla sua amica Fusun e decide di affrontarla. Dopo essersi insultate a vicenda, Sermin la minaccia. Hakan dichiara il suo amore a Zuleyha, che è confusa sui suoi sentimenti. A Mersin, nel frattempo, Fikret e Betul aspettano invano l'arrivo di Hakan Gumusoglu. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

