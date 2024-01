Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 27 gennaio su Canale 5, tra Rasit e Gaffur c'è un acceso confronto: il loro appezzamento di terra è diventato edificabile e il suo valore è quadruplicato, quindi sarebbero ricchi, se non fosse che non riescono più a trovare l'atto di acquisto. Sermin, venuta a conoscenza del successo del loro investimento, si precipita a chiamare l'ufficio del catasto per ottenere maggiori informazioni. Nella puntata in onda venerdì 26 gennaio, invece, Zuleyha ha deciso di celebrare il funerale di Demir tra pochi intimi e senza grandi cerimonie, scatenando il malcontento del personale. Anche in azienda la tensione è alta: Zuleyha infatti non si fida più di Betul dopo il suo intervento riguardo alla cessione delle quote a Mehemet e la affronta duramente. Betul dal canto suo, deve trovare il modo di riappacificarsi con lei o rischia di perdere il suo posto in azienda e così la sua occasione per truffarla. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

