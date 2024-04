Un'anteprima di quello che accadrà nella prossima puntata della soap turca in onda venerdì 26 aprile in prima serata su Canale 5

Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 26 aprile in prima serata su Canale 5, Abdulkadir e Hakan vengono minacciati da Hamran, figlio di un uomo da loro ucciso molti anni prima in Libano.

Colak non paga le sue braccianti e Zuleyha le risarcisce ma pensa con Friket a come poterle aiutarle. Colak a sua volta cerca di convincere le braccianti di Zuleyha a raccogliere le sue arance ma le donne, informate di come Colak aveva trattato le altre, si ribellano.

Sermin e Betul ormai senza un tetto, vivono da Vahap, che le tratta come se fossero al suo servizio. Betul non vuole prendere ordini da lui, ma la madre cerca di convincerla a stare al gioco.

Nel frattempo, alla tenuta, Cevriye continua a cercare di conquistare Gaffur, che però non sembra interessato. Zuleyha che ha scoperto che Colak dà alle braccianti donne uno stipendio più basso decide di istituire un fondo di solidarietà e inizia una battaglia per la parità salariale. Grazie a questa presa di posizione, i braccianti si rifiutano di lavorare per Colak. Non avendo più nessuno che lavora nei suoi terreni, Colak è in difficoltà e medita vendetta verso Zuleyha. Sia Hakan che Abdulkadir ricevono dei proiettili da Hamran, che continua a minacciarli. Decidono di chiedere a Vahap di risolvere il problema.

Nell'episodio in onda domenica 21 aprile, invece, la festa per le nozze tra Hakan e Zuleyha volge al termine e la coppia torna alla villa, felice di iniziare una nuova vita insieme.

Abdulkadir incontra causalmente Colak in un ristorante, e i due decidono di fare fronte comune contro il loro nemico: Betul. Zuleyha, intanto, non trova più la spilla portafortuna di Leyla.

Zuleyha, con l'aiuto di Gaffur, Rasit e Fadik, scopre che sono state Sermin e Betul a rubare la spilla portafortuna di Leyla e le caccia di casa. Non sapendo dove andare, Sermin chiede ospitalità a Fusun, la quale però si rifiuta di aiutarla poiché non si fida più di lei. Betul, invece, torna da Abdulkadir dichiarando il suo amore e chiedendo perdono, ma l'uomo non le crede e la allontana.

Vahap assiste alla scena e decide di ospitare le due donne all'insaputa del fratello. Nel frattempo Fikret convince Zeynep a rimanere nell'appartamento che le ha affittato e, durante una cena, i due approfondiscono la conoscenza reciproca. Infine Vahap rivela ad Abdulkadir che Colak e Betul non sono ufficialmente sposati dal momento in cui il matrimonio è stato una messinscena organizzata da Colak per ingannare Betul.

Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE