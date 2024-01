Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda martedì 23 gennaio su Canale 5, Fikret consiglia a Zuleyha di fuggire con i figli in Germania ma seguendo il consiglio di Lutfiye, la donna decide di rilasciare la sua deposizione. In città, la voce si sparge velocemente ed è Gaffur, in preda al panico, ad avvisare Zuleyha e tutti gli altri alla villa: il Procuratore ha la pistola che ha ucciso la dottoressa Umit. Nell'episodio in onda lunedì 22 gennaio, invece, Abdulkadir ha un asso nella manica per sbarazzarsi di Zuleyha, di cui capisce che il suo socio Hakan è innamorato. Quando Betul gli confida di aver sentito la donna confessare di aver ucciso Umit, Abdulkadir passa all'azione e invia al procuratore un plico anonimo contenente la pistola che ha ucciso la dottoressa. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE