Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 23 febbraio su Canale 5, Fikret confessa il proprio amore a Zuleyha, ma lei non sa come reagire. Colak incontra Betul per caso e si fa spiegare da Tahir cosa sia successo tra lei e gli Yaman. Successivamente, Colak chiede a Vahap di portare Betul da lui per poterle fare una proposta. Nella puntata in onda giovedì 22 febbraio in prima serata, invece, Fikret si reca alla villa e si stupisce di trovarci Hakan: è convinto, infatti, che l'uomo controlli da vicino tutti gli spostamenti di Zuleyha e confida a Cetin i suoi sospetti. Il ragazzo lo sprona a non rinunciare a Zuleyha, perche' il vero amore non può essere messo a tacere. Zuleyha riceve una telefonata da Ekrem che la aavverte di un grave incidente occorso al mulino; la donna si mette subito in macchina per raggiungere il luogo, ma viene fermata da Ozhan ed Erdil e portata da Colak. L'uomo, con l'aiuto di Vahap, ha escogitato un piano per entrare nelle grazie di Zuleyha, ma un evento inaspettato cambia tutte le carte in tavola. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

