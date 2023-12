Un'anteprima di quello che accadrà nella prossima puntata della soap turca in onda su Canale 5

Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 23 dicembre su Canale 5, Betul, che vuole impossessarsi dell'azienda di Demir, è preoccupata in quanto non si conosce l'acquirente del 25% delle quote societarie vendute da Zuleyha.

La notizia dell'assalto a casa di Demir raggiunge Fekeli in prigione che chiede un permesso per uscire e occuparsi della sua famiglia e di quella di Demir. Zuleyha attende invano notizie dal marito. Saniye e Gaffur vigilano su Uzum, ancora in coma, e cercano di farsi forza a vicenda.

Hakan viene informato da Abdulkadir riguardo alla morte del fratello Erkan e decide di trasferirsi a Cukurova per vendicare il fratello. Umit e' convinta che la scomparsa di Demir sia un piano per sbarazzarsi di lei, quindi continua a tormentare Zuleyha. Nell'episodio in onda venerdì 22 dicembre, alla tenuta Yaman, tutti affrontano le conseguenze dell'assalto alla villa.

Zuleyha è preoccupata perché Demir è scomparso dopo la sparatoria e teme che sia stato rapito dagli aggressori. Gaffur e Saniye aspettano che Uzum, ferita da un colpo di pistola, si risvegli dal coma. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.