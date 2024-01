Fikret, Terra Amara

Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 21 gennaio su Canale 5, Zuleyha ha una perdita di venti milioni di dollari a causa di un carico di merce mai arrivato al destinatario e privo della polizza assicurativa che avrebbe garantito un risarcimento e Hakan si propone di donare quei soldi all'azienda senza pretendere niente in cambio.

Iskender, padre di Umit, riceve una telefonata anonima che denuncia che la figlia non è morta in un incidente. L'uomo ottiene la riesumazione del corpo e la successiva autopsia rivela come Umit sia stata uccisa da un colpo di pistola e dell'omicidio viene sospettato Demir. Nella puntata in onda sabato 20 gennaio, Zuleyha invita Demir a farsi vivo annunciando pubblicamente l'intenzione di chiedergli il divorzio.

Saniye e Fadik cacciano di casa Gaffur e Rasit, che vittime della truffa di Sermin, hanno acquistato un terreno destinato a esproprio credendolo edificabile. Fikret dopo un litigio con Cetin che ha costretto quest'ultimo al licenziamento, si riappacifica con lui, chiedendo scusa.

Fikret fa pace anche con Zuleyha ma rimane interdetto vedendo la stessa ballare con Mehmet a una festa di fidanzamento. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.