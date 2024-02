Nel prossimo episodio di), in ondasu, Colak, vuole riprendere le terre che secondo lui gli Yaman gli hanno sottratto, e distrugge le baracche dei braccianti. Zuleyha le fa riparare e pubblicamente rimprovera aspramente Colak ricevendo il plauso dei braccianti stessi. Consapevole del suo errore, Colak vorrebbe scusarsi ma i braccianti rifiutano le sue scuse. Però è proprio a spese dei braccianti e contro Zuleyha che Vahap, assoldato da Colak, intende ordire un piano. Nella puntata in onda, invece, Zuleyha passa del tempo con Uzum e le regala una fotografia che ritrae lei, Gaffur e Saniye. Mentre la donna è distratta a parlare con Mehmet, Uzum viene investita da una moto e portata subito in ospedale.va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming , insieme ad altri contenuti esclusivi, su

