Terra amara _ Zuleyha

Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 20 gennaio su Canale 5, Zuleyha invita Demir a farsi vivo annunciando pubblicamente l'intenzione di chiedergli il divorzio. Ciò provoca illazioni riguardo una relazione intercorsa fra Demir e Hulya sorella di Hakan; il quale sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, si avvicina sentimentalmente e apparentemente corrisposto alla stessa Zuleyha. Saniye e Fadik cacciano di casa Gaffur e Rasit, che vittime della truffa di Sermin, hanno acquistato un terreno destinato a esproprio credendolo edificabile. Fikret, dopo un litigio con Cetin che ha costretto quest'ultimo al licenziamento, si riappacifica con lui, chiedendo scusa. Nella puntata in onda venerdì 19 gennaio su Canale 5, Zuleyha vede l'avvocato Hayati e gli comunica di aver deciso di chiedere il divorzio da Demir. Malgrado un'iniziale reticenza, l'avvocato accetta l'incarico. A villa Yaman intanto Lutfiye e Sermin leggono l'annuncio di Zuleyha, pubblicato sul giornale, in cui comunica ufficialmente a tutta la città la sua decisione di porre fine al suo matrimonio con Demir. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE