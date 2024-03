Nella prossima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 2 marzo su Canale 5, Vahap, su richiesta di Hakan, si mette sulle tracce di Bayram e assiste di nascosto al suo omicidio. Zuleyha contatta il Ministero per evacuare Fikret e Cetin, bloccati in Libano dove è in corso la guerra civile. Inoltre, si rivolge anche ad Hakan. Nell'episodio in onda venerdì 1 marzo in prima serata, invece, Fikret e Cetin si trovano a Beirut per indagare su Mehmet e, grazie alle notizie apparse su alcuni giornali francesi, sono riusciti a scoprire la sua vera identità. Ma proprio quando stanno per rientrare in patria, si riaccende la guerra civile. Le misure d'emergenza prevedono la chiusura delle frontiere, così i due restano bloccati nella zona di guerra. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE