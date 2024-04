Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 2 maggio su Canale 5, Hakan è preoccupato per Zuleyha e i bambini, così chiede aiuto a Fikret per riuscire a ritrovarla al più presto. Al momento della partenza, Zuleyha aveva affidato a Cevriye il compito di prendersi cura della nonna. In un momento di distrazione però, Cevriye perde di vista Azize e quando se ne rende conto è troppo tardi. Nella puntata in onda domenica 28 aprile, invece, Hamran, un giovane boss della mafia libanese sta per uccidere Hakan per vendicare la morte di suo padre, ma Abdulkadir interviene appena in tempo per salvare l'amico, ferisce Hamran con un colpo di pistola e lo mette in fuga. Hakan, però, teme che l'uomo possa compiere una rappresaglia contro la sua famiglia, così convince Zuleyha ad andare in vacanza, un viaggio di nozze con i bambini al seguito in modo da allontanarsi dalla minaccia di Hamran. Sermin e Betul vivono a casa di Vahap che ha dato loro ospitalità, ma tratta le due donne come delle serve. Quando Abdulkadir le scopre in casa del fratello, le costringe a fare le valigie e ad andarsene, lasciandole di nuovo in mezzo a una strada. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

