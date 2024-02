Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 2 febbraio su Canale 5, Sermin è fuori di sé per il ritardo della famiglia dello sposo e, a causa della forte tensione all'interno della casa, scoppia una lite furibonda con Betul. Alla fine, Cetin trova Fikret e lo convince ad assumersi le sue responsabilità. Nella puntata in onda giovedì 1 febbraio, invece, Abdulkadir e i suoi complici Vahap e Cevdet, organizza un piano ai danni di Fikret. Quest'ultimo crede di aver trovato droga in un camion dell'azienda di Zuleyha e accusa Hakan-Mehemet di esserne il trafficante. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

