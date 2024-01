Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 19 gennaio su Canale 5, Zuleyha vede l'avvocato Hayati e gli comunica di aver deciso di chiedere il divorzio da Demir. Malgrado un'iniziale reticenza, l'avvocato accetta l'incarico. A villa Yaman intanto Lutfiye e Sermin leggono l'annuncio di Zuleyha, pubblicato sul giornale, in cui comunica ufficialmente a tutta la città la sua decisione di porre fine al suo matrimonio con Demir. Nella puntata in onda giovedì 18 gennaio in prima serata, Zuleyha è arrivata a Izmir con l'intento di incontrare Hulya, la donna che ha avuto a che fare con il passato di Demir. Fikret perde le staffe con un lavoratore distratto. Cetin interviene per calmarlo, ma l'uomo reagisce talmente male che lei decide di lasciare il lavoro. Successivamente, Fikret si confida con Betul, da cui si sente capito e accettato. I due si scambiano un romantico bacio, ma alcune signore del circolo notano le tenerezze tra i due. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE