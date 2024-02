Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda lunedì 19 febbraio su Canale 5, dopo aver detto a Lutfiye che non avrebbe fatto niente ad Abdulkadir, Fikret sequestra l'uomo nel sonno e lo porta in un capanno nel bosco. Lì, lo costringe a confessare il motivo dell'omicidio di Fekeli, ma Abdulkadir si inventa una storia per non svelare l'identità di Hakan Gumusoglu. Fikret incendia il capanno, ma lascia un coltellino con cui Abdulkadir riesce a liberarsi. Nella puntata in onda sabato 17 febbraio, invece, Hakan è sicuro che sia stato Fikret a convincere Zuleyha a rinunciare alle nozze e si presenta alla fabbrica per chiedergli una spiegazione. Fikret nega di esserne responsabile, ma conferma di averle detto di non fidarsi di lui perché è convinto che nasconda qualcosa ed è ben determinato a scoprire che cosa. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

