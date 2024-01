Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda giovedì 18 gennaio su Canale 5, sembra una normalissima giornata a casa Yaman, quando all'improvviso la nonnina e Adnan spariscono nel nulla. Gulten e Fadik, in preda alla disperazione, chiedono l'aiuto di Fikret, il quale si precipita alla villa in loro soccorso. Nella puntata in onda mercoledì 17 gennaio, invece, Lutfiye e Saniye si mettono in viaggio per Isparta, dove Lutfiye è convinta di poter scoprire la verità sulla morte di Fekeli. Abdulkadir, appresa la notizia da Fusun e Sermin, si mette sulle tracce delle due donne. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE